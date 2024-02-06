Скончался один лучших вратарей в истории «Реала»

Бывший голкипер мадридского «Реала» Мигель Анхель скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщил официальный сайт испанской команды.

«Футбольный клуб «Реал Мадрид», президент клуба и его совет директоров глубоко опечалены известием о кончине Мигеля Анхеля Гонсалеса, одного из величайших вратарей в нашей истории, легенды «Реала» и испанского футбола.

«Реал Мадрид» передает соболезнования и сочувствие его жене Марии дель Пилар, его сыну Мигелю Анхелю, его внукам Даниэле и Мауро, его родственникам, его товарищам по команде и всем его близким», — указано в заявлении клуба.

Анхель выступал за «Реал» с 1967 по 1986 год. Вместе с командой он восемь раз завоевывал чемпионство в Испании, пять раз выигрывал Кубок страны, а в 1985 году стал победителем Кубка УЕФА. В составе сборной Испании голкипер выступал с 1975 по 1982 год, сыграл 18 матчей и стал участником двух чемпионатов мира — 1978 и 1982 годов.

После завершения футбольной карьеры Анхель работал тренером вратарей в «Реале», а также выступал в качестве делегата команды.

Ранее скончался футболист – участник чемпионата мира — 2018 в России.