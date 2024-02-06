Туктамышева показала танец с Медведевой на шоу в Китае

Фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала видеоролик со своим танцем с репетиции шоу, которое проходит в Китае.

Сначала ученица Алексея Мишина танцует одна, следом к ней присоединяются Евгения Медведева и Александра Степанова, которая выступает в танцах на льду с Иваном Букиным. В конце ролика вместе с Туктамышевой танцуют еще несколько фигуристок, в том числе Елизавета Худайбердиева, которая катается в паре с Егором Базиным.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей 4-го этапа Гран-при России в Москве и 6-го этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла). В 2021 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство. В 2015 году она стала чемпионкой Европы.

Ранее Камиле Валиевой привели в пример Туктамышеву.