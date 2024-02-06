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Стала известна зарплата Мбаппе в «Реале»

El Debate: Мбаппе будет зарабатывать в «Реале» €60 млн за сезон

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Christian Hartmann/Reuters

Футболист французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе будет зарабатывать в мадридском «Реале» €60 млн за сезон, передает El Debate.

За подписание контракта с «Реалом» Мбаппе получит бонус в размере € 100 млн.

Футболист перейдет в «Реал» летом 2024 года. Соглашение игрока с испанской командой будет рассчитано на шесть лет.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года после перехода из «Монако». Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года, поэтому игрок уже может заключить предварительный контракт с «Реалом». О договоренности про переход форварда в состав испанского клуба СМИ сообщили 8 января.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 25 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, где забил 26 мячей и отдал три голевые передачи. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из «Интер Майами» соответственно.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил 28 мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

Ранее посол «ПСЖ» сообщила о трансфере Мбаппе в «Реал».

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