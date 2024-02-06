Ловчев: в «Спартаке» останется или Абаскаль, или Джикия

Бывший полузащитник московского «Спартака» Евгений Ловчев в своем Telegram-канале заявил, что капитан команды Георгий Джикия и тренер красно-белых Гильермо Абаскаль не будут работать вместе.

«По всему выходит, что Абаскаль забанил Георгия. Это видно. Это конфликтная ситуация. Уйдет или один, или второй», — заявил Ловчев.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. В конце 2023 года агент игрока подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. В 18-м туре подопечные Гильермо Абаскаля разгромили «Крылья Советов» 3:0.

Лидирует в чемпионате «Краснодар», имея в активе 38 баллов. На второй строчке идет петербургский «Зенит», набрав 36 очков.

Ранее сообщалось, что Джикия не продлит контракт с клубом, если Абаскаль не уйдет.