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Один из аутсайдеров РПЛ захотел приобрести нападающего «Рубина»

«Балтика» заинтересована в приобретении Фамейе из «Рубина»

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Максим Богодвид/РИА Новости

Калининградская «Балтика» проявляет интерес к нападающему «Рубина» Джоэлю Фамейе. Об этом сообщает Legalbet.

Как утверждает источник, калининградский клуб хочет арендовать у казанцев 26-летнего ганского форварда.

Фамейе перебрался в Россию в 2019 году из белорусского «Динамо-Брест». Там он стал обладателем Кубка Белоруссии 2017 и 2018 годов и Суперкубка страны 2018 и 2019 годов. С 2019 по 2022 год нападающий защищал цвета «Оренбурга». Вместе с клубом он поиграл в Первой лиге.

В июне 2022 года Фамейе стал игроком «Рубина». В текущем сезоне ганский нападающий провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 15 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

«Рубин» после 18 матчей РПЛ, набрав 28 очков, делит с ЦСКА седьмое место в турнирной таблице. 2 марта казанцы сыграют с «Краснодаром».

Ранее сообщалось, что Чалов покинул расположение ЦСКА.

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