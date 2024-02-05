Чалов покинул расположение ЦСКА

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил, почему нападающий Федор Чалов покинул расположение команды, которая в настоящий момент проводит тренировочные сборы в Турции. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Евгений Леннорович Гинер пригласил Чалова на обсуждение по контракту, поэтому Федор улетел в Москву», — сказал Брейдо.

5 февраля ЦСКА в товарищеском матче обыграл «Факел» со счетом 1:0. Чалов участие в игре не принимал.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до декабря 2024 года. По информации Тимура Гурцкая, «Зенит» проявляет интерес к нападающему.

Как сообщает «Рейтинг букмекеров», Чалов надеется на получение предложения из Европы.

Нападающий является воспитанником московского клуба, куда попал в 2006 году. Спустя десять лет Чалов дебютировал за основную команду, а в сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 голов.

В текущем сезоне РПЛ Чалов провел все 18 матчей, отметился восьмью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

Ранее сообщалось, что капитан «Спартака» не продлит контракт с клубом, если Абаскаль не уйдет.