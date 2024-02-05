Капитан «Спартака» не продлит контракт с клубом, если Абаскаль не уйдет

Футбольный агент Вадим Шпинев, который представляет интересы защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, считает, что игрок покинет клуб после истечения контракта. Об этом он заявил «Чемпионату».

«Как бы оценил вероятность продления контракта с клубом летом, если останется Абаскаль? Как почти нулевую. Если Абаскаль останется в клубе — никакого нового контракта не будет. Либо будут предложены такие условия, которые мы будем вынуждены отклонить. Я правда ждал звонка в январе, ждал обсуждения нового контракта. Георгий продолжает готовиться, играть он умеет. Да, психологически немного подавлен, если не сказать больше», — сказал Шпинев.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. В конце 2023 года агент игрока подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. В 18-м туре подопечные Гильермо Абаскаля разгромили «Крылья Советов» 3:0.

Ранее Джикию похвалили за то, что он не обижается на клуб.