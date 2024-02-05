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Вяльбе «наплевала» на мэра Тронхейма после его слов о россиянах

Вяльбе про слова мэра Тронхейма о россиянах: плевать я на него хотела

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе жестко ответила мэру Тронхейма Кенту Рануму, выступившему против участия российских лыжников на чемпионате мира 2025 года в Норвегии. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Плевать я на него хотела!», — сказала Вяльбе.

Ранум ранее заявил, что российским спортсменам не рады на ЧМ в Тронхейме.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

В феврале российские лыжники выступят на «Спартакиаде сильнейших» с 9 по 18 февраля. Турнир пройдет в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.

Ранее сообщалось, что Большунов выиграл 17-ю гонку подряд.

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