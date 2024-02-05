Хэмилтон об уходе из Mercedes: самое тяжелое решение в жизни

Семикратный чемпион «Формулы-1», пилот Mercedes Льюис Хэмилтон в своих соцсетях назвал уход из команды самым тяжелым решением в жизни.

«Mercedes был неотъемлемой частью моей жизни с 13 лет. Это решение было самым трудным, которое мне когда-либо приходилось принимать. Я невероятно горжусь всем, чего мы достигли вместе», — заявил Хэмилтон.

Британец присоединится к Ferrari в сезоне-2025 и станет напарником Шарля Леклера. В Ferrari он останется одним из самых высокооплачиваемых пилотов «Формулы-1».

Решение британца застало руководство Mercedes врасплох. На фоне новостей о скором уходе Хэмилтона британские СМИ сообщали, что в Mercedes 1 февраля провели внутреннее собрание.

Хэмилтон перешел в Mercedes в 2013 году из McLaren, где впервые стал чемпионом и выиграл с командой шесть мировых титулов. Нынешнее соглашение Хэмилтона с Mercedes рассчитано до конца 2025 года.

С 2021 года пилот побед не одерживал.

Ранее стала известна зарплата Хэмилтона в Ferrari.