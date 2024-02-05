Сальников об Играх БРИКС: «Наша команда будет представлена сильными спортсменами»

Спортивные игры стран БРИКС, которые пройдут в 2024 году в Казани, будут яркими, потому что у России уже есть опыт в проведении крупнейших соревнований в этом городе. Об этом в интервью kp.ru рассказал четырехкратный олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

«Насколько я осведомлен, планируется пригласить еще минимум две страны – Венгрию и Сербию. Наша команда будет представлена сильными спортсменами», — отметил он.

По его словам, в будущем такие крупные соревнования могут распространить не только на европейскую часть, но и на Сибирь и Дальний Восток. Сальников добавил, что в Играх БРИКС примут участие «выдающиеся спортсмены» и из других стран.

«У нас осенью прошлого года в ЮАР выезжала наша юношеская сборная. Это тоже было в формате БРИКС. Внимание к этому формату увеличивается. Но федерации некоторых стран, скажем так, настораживает то, что если они будут участвовать в играх БРИКС, то потом их могут не допустить к этапам Кубка мира и другим крупнейшим соревнованиям», — добавил президент Всероссийской федерации плавания.

В конце декабря олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и болельщица московского «Спартака» Ангелина Мельникова в интервью «Газете.Ru» заявила, что в 2024 году планирует принять участие в Играх БРИКС.

Ранее Сальников назвал унизительными условия допуска МОК на Олимпиаду-2024.