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Российская теннисистка вернулась в топ-20 WTA

Александрова вернулась в топ-20 рейтинга WTA и стала четвертой ракеткой России

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Dylan Martinez/Reuters

Российская теннисистка Екатерина Александрова вернулась в топ-20 обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), поднявшись с 21 на 19 место. Информация об этом появилась на официальном сайте WTA.

4 февраля Александрова проиграла в финальном матче турнира WTA-500 в Линце (Австрия) представительнице Латвии Елене Остапенко со счетом 2:6, 3:6. При этом такой результат позволил Александровой стать четвертой ракеткой России.

Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, которая занимает 14-е место. В двадцатке лучших теннисисток также идут Людмила Самсонова (15) и Вероника Кудерметова (16).

Теннисистка Диана Шнайдер 4 февраля выиграла первый титул WTA в карьере, победив на турнире в Хуахине. Это позволило ей подняться сразу на 35 строчек вверх — на 78 место. 16-летняя Мирра Андреева осталась на 35 строчке.

Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (9770 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8905 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7200 очков).

Ранее Андреевой напророчили полуфинал турнира «Большого шлема» в 2024 году.

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