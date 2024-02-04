Экс-форвард ЦСКА ожидает полный стадион на матче Россия — Сербия

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что товарищеский матч между сборными России и Сербии легко соберет аншлаг.

«Думаю, что никаких просмотровых игроков не будет, будет играть сильнейшая обойма. Было бы здорово увидеть Кузяева и Головина, которые являются лидерами своих команд в чемпионате Франции. В любом случае, будет большой ажиотаж, полный стадион», — заявил Масалитин.

21 марта 2024 года Россия сыграет в Москве против национальной команды Сербии. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей, одержав три победы над Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0).

Ранее Валерий Масалитин заявил об улучшении отношения к России со стороны УЕФА.