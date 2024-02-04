«ПСЖ» нашел замену Мбаппе в Италии

Французский «Пари Сен-Жермен» нашел замену нападающему Килиану Мбаппе, если тот отправится в мадридский «Реал». Об этом сообщает Football Italia.

Парижане в случае ухода своего лидера могут приобрести 24-летнего португальца Рафаэла Леау из «Милана». Отступные за футболиста составляют около €175 млн.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года. В сезоне-2021/22 он в составе команды стал чемпионом Италии. В текущем сезоне португалец провел в Серии А 20 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и семью результативными передачами.

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся. Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 18 матчах Лиги 1, в которых сумел 20 раз отличиться (пять с пенальти) и сделать пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что глава «Реала» Перес сообщил тренерскому штабу о переходе Мбаппе.