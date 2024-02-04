В «Урале» отреагировали на переход игрока в «Спартак»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном уходе вратаря команды Ильи Помазуна в московский «Спартак». Его слова передает РИА Новости.

«Ничего не знаю про это. «Спартак» с нами не может вести переговоры, потому что Илья принадлежит ЦСКА и сейчас находится в аренде. Что касается возможного прерывания аренды, то к нам никто не обращался по этому поводу», — сказал Иванов.

4 февраля Telegram-канал «Мутко против» сообщил о том, что переговоры агента Помазуна со «Спартаком» находятся на продвинутой стадии.

Помазун является воспитанником ЦСКА. В главной команде вратарь дебютировал 6 августа 2017 года в матче против «Рубина». Всего на его счету четыре игры за армейцев. С 2020 года он регулярно отправляется в аренду в «Урал». Сам игрок неоднократно говорил, что хотел бы попробовать себя в европейском клубе.

В текущем сезоне Помазун провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 18 матчей, пропустив 28 мячей, четыре из которых с пенальти.

«Урал» после 18 туров РПЛ занимает 12-е место в турнирной таблице.

Ранее агент Помазуна речью про идиотов отреагировал на возможный переход клиента в «Спартак».