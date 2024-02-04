Американский хоккеист сравнил российский город с Майами

Защитник казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер заявил, что Сочи является его любимым российским городом, передает «РБ Спорт».

«Все города в России, в которых я был, реально хороши. Пока что мое любимое место — это Сочи. Но и остальные города прекрасны. Сочи — это российский Майами», — сказал Миллер.

В текущем сезоне Миллер сыграл 22 матча. Он забросил две шайбы и отдал семь результативных передач.

В турнирной таблице Восточной конференции клуб из столицы Татарстана занимает четвертое место, набрав 72 очка. Первое место занимает магнитогорский «Металлург», имея в активе 84 балла. На второй строчке идет омский «Авангард», набрав 82 очка. Замыкает тройку сильнейших уфимский «Салават Юлаев», набрав 79 очков.

В следующем матче «Ак Барс» на своей площадке сыграет с новосибирской «Сибирью». Матч пройдет 5 февраля. Команды выйдут на лед в 19.00 по московскому времени.

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