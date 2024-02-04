Российский игрок «Динамо» отправил документы для получения гражданства Израиля

Шахар Гринберг, представитель российского полузащитника «Динамо» Даниила Лесового, подтвердил, что футболист отправил все необходимые документы, чтобы получить гражданство Израиля. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Да, так как его жена еврейка», — заявил он.

2 февраля пресс-служба российского клуба объявила, что Лесовой перешел в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 и подразумевает право выкупа.

Лесовой выступает за «Динамо» с 2020 года. До этого полузащитник защищал цвета тульского «Арсенала» и второй команды «Зенита». Он прошел молодежные команды сине-бело-голубых и киевского «Динамо». Лесовой выступал за молодежную сборную Украины до 17 лет, а затем играл за сборную России U-20 и U-21. В 2020 году он был впервые вызван в сборную России, но на поле не выходил.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Лесовой провел восемь матчей, не совершив результативных действий.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что переход Угальде в «Спартак» привел к отставке в клубе из Нидерландов.