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Российский игрок «Динамо» отправил документы для получения гражданства Израиля

Футболист Лесовой отправил все документы для получения израильского паспорта

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Шахар Гринберг, представитель российского полузащитника «Динамо» Даниила Лесового, подтвердил, что футболист отправил все необходимые документы, чтобы получить гражданство Израиля. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Да, так как его жена еврейка», — заявил он.

2 февраля пресс-служба российского клуба объявила, что Лесовой перешел в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 и подразумевает право выкупа.

Лесовой выступает за «Динамо» с 2020 года. До этого полузащитник защищал цвета тульского «Арсенала» и второй команды «Зенита». Он прошел молодежные команды сине-бело-голубых и киевского «Динамо». Лесовой выступал за молодежную сборную Украины до 17 лет, а затем играл за сборную России U-20 и U-21. В 2020 году он был впервые вызван в сборную России, но на поле не выходил.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Лесовой провел восемь матчей, не совершив результативных действий.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что переход Угальде в «Спартак» привел к отставке в клубе из Нидерландов.

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