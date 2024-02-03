Стало известно, когда Мбаппе перейдет в «Реал»

Футболист парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе летом 2024 года перейдет в мадридский «Реал» на правах свободного агента, передает Le Parisien.

«Реал» предложит французскому форварду €30 млн за сезон. Об этом ранее сообщали испанские СМИ.

25 января издание Bild сообщало, что Мбаппе просит у «Реала» €70 млн в год. Однако в испанском клубе готовы предложить ему в два раза меньше.

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом другие источники указывали на то, что футболист уже согласовал контракт с «Реалом». В итоге громкий переход в мадридский клуб так и не состоялся.

Как сообщали СМИ, летом 2023 года форвард отказался от перехода в мадридский клуб из-за того, что хотел получить бонусы за лояльность от «ПСЖ».

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 19 матчах чемпионата Франции, в которых сумел забить 20 мячей (пять с пенальти) и сделать четыре результативные передачи. «ПСЖ» идет на первом месте в турнирной таблице, набрав 47 очков.

Ранее сообщалось, что в «Реале» уверены в трансфере Мбаппе.