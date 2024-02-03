Бразильский футболист «Зенита» вернулся в расположение команды

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Вендел вернулся в расположение клуба с берегов Невы, передает «Спорт-Экспресс».

«Он только вернулся в расположение «Зенита». Вендел отъезжал в Бразилию на несколько дней во время паузы между сборами по личным причинам. Сейчас у него все хорошо», — сказал агент игрока Тьяго Рибейро.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В текущем сезоне бразильский полузащитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 16 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Стоит отметить, что перед стартом сезона бразилец уже хотел покинуть «Зенит». Его возвращение в Россию затянулось, он пропустил начало тренировочного сбора.

По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в €22 млн.

Ранее агент Вендела отреагировал на новость об опозданиях игрока на тренировки.