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Хэмилтон о переходе в Ferrari: сбылась моя мечта детства

Пилот «Формулы-1» Хэмилтон заявил, что с детства мечтал выступать за Ferrari

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Reuters

Семикратный чемпион «Формулы‑1» Льюис Хэмилтон прокомментировал в своих соцсетях переход из Mercedes в Ferrari, заявив, что сбылась его мечта детства.

«После того как я добился с Mercedes того, о чем в детстве мог только мечтать, у меня теперь есть шанс осуществить еще одну детскую мечту. Сесть за руль красной Ferrari», — заявил Хэмилтон.

Британец присоединиться к Ferrari в сезоне-2025 и станет напарником Шарля Леклера. В Ferrari он останется одним из самых высокооплачиваемых пилотов «Формулы-1».

Решение британца застало руководство Mercedes врасплох. На фоне новостей о скором уходе Хэмилтона британские СМИ сообщали, что в Mercedes 1 февраля провели внутреннее собрание.

Хэмилтон перешел в Mercedes в 2013 году из McLaren, где впервые стал чемпионом, и выиграл с командой шесть мировых титулов. Нынешнее соглашение Хэмилтона с Mercedes рассчитано до конца 2025 года.

С 2021 года пилот побед не одерживал.

Ранее Ferrari подтвердила переход Хэмилтона из Mercedes.

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