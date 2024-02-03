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Футболист, осужденный во Франции за разжигание ненависти, может продолжить карьеру в РПЛ

Журналист Конур: осужденный за разжигание ненависти Аталь может перейти в РПЛ

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Panoramic/Global Look Press

Алжирский защитник французской «Ниццы» Юсеф Аталь, которого французский суд приговорил к восьми месяцам тюремного заключения условно за разжигание ненависти, может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом в своих соцсетях рассказал журналист Экрем Конур.

Также к игроку проявляют интерес клубы из Южной Америки и Турции. Названия команд не раскрываются.

В октябре 2023 года Аталь на фоне конфликта Палестины и Израиля опубликовал в своих соцсетях видео, на котором палестинский проповедник требует устроить «черный день для евреев».

В текущем сезоне чемпионата Франции алжирец провел шесть матчей, забив один мяч.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Хабиб с сарказмом ответил на отстранение Аталя.

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