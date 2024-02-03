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Иностранный футболист должен выплатить «Ростову» €2,9 млн

ФИФА обязала Норманна выплатить «Ростову» €2,9 млн за расторжение контракта

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Global Look Press

Трибунал Международной федерации футбола (ФИФА) обязал норвежского полузащитника Матиаса Норманна выплатить «Ростову» компенсацию в размере €2,9 млн за досрочное и безосновательное расторжение контракта. Об этом сообщает Nettavisen.

Согласно документам ФИФА, на которые ссылается издание, если «Ростову» не будет выплачена компенсация, Норманн может быть дисквалифицирован. При этом «Аль-Раед», за который выступает хавбек, несет солидарную ответственность за данную выплату. Саудовскому клубу грозит запрет на регистрацию новых игроков.

Норманн, права на которого принадлежали «Ростову», стал футболистом «Аль-Раеда» 20 августа 2023 года. Прошлый сезон он провел в аренде в московском «Динамо». Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. Позднее стало известно, что клубы обратились в ФИФА.

Генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров сообщал, что Норманн покинул Россию из-за беспилотников со стороны Украины.

Ранее футболист «Ростова» заявил, что мечтает выглядеть как Карпин.

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