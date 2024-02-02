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Назван лучший руководитель в истории «Локомотива»

Экс-футболист Булыкин назвал Геркуса лучшим руководителем в истории «Локомотива»

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Официальный сайт «Локомотива»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал Илью Геркуса лучшим руководителем в истории красно-зеленых, передает Legalbet.

«Надо оценивать по наградам, по трофеям. Наверное, назову Илью Геркуса. Все-таки были и трофеи, и памятные моменты, и грамотные действия. Поэтому назову его», — сказал Булыкин.

Геркус был президентом «Локомотива» с 2016 по 2018 год. С ним команда выиграла чемпионат России и национальный Кубок.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занимает четвертое место, набрав 31 очко. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 38 баллов. Второе место занимает петербургский «Зенит» (36).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

Ранее российский футболист перешел в европейский клуб.

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