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«Спартак» обыграл «Торпедо» в ОАЭ

«Спартак» обыграл «Торпедо» в закрытом товарищеском матче в Дубае

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Московский «Спартак» обыграл в товарищеском матче на стадионе «Джебель-Али» в Дубае столичное «Торпедо».

Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей точными ударами отметились Антон Зиньковский, Хесус Медина и Квинси Промес. За «Торпедо» забили Йорди Рейна и Александр Орехов.

Красно-белые вышли из отпуска 20 января. Команда проведет все три сбора в Дубае. Соперниками москвичей по товарищеским матчам станут местные «Аль-Джазира» и «Шабаб Аль-Ахли», «Ростов», а также казахстанский «Кайрат».

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку. Вторая часть чемпионата стартует в марте. В 19-м туре москвичи в гостях сыграют с петербургским «Зенитом». Лидирует в чемпионате России «Краснодар», набрав 38 очков. «Зенит» располагается на втором месте, имея в активе 36 баллов. На третьей строчке идет московское «Динамо» (32).

«Торпедо» в Первой лиге идет на восьмом месте, имея в активе 27 балов. 2 марта черно-белые сыграют с красноярским «Енисеем».

Ранее в США не отпустили футболиста в «Спартак».

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