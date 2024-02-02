Экс-футболиста сборной Боливии застрелили во время матча

Бывший футболист сборной Боливии Серхио Хауреги был застрелен на поле во время любительского товарищеского матча в Мексике, сообщает издание AS.

Хауреги играл за клуб «Атлетико Сан-Луис Рей». Во время матча, который проходил в Куаутла, 38-летний футболист подошел к кромке поля, чтобы выпить воды. В этот момент рядом с ним появился неизвестный, шесть раз выстрелил в игрока и скрылся с места преступления на мотоцикле. На место были вызваны службы экстренной помощи, однако спасти жизнь Хауреги они не смогли.

Любительский клуб «Атлетико Сан-Луис Рей» выразил соболезнования семье футболиста. Правоохранительные органы начали расследование.

За свою карьеру Хауреги выступал в составе боливийских клубов «Блуминг» и «Сан-Хосе», а также играл в Швейцарии за команду «Ивердон-Спорт». За национальную боливийскую сборную он сыграл 13 матчей, а профессиональную футбольную карьеру футболист завершил в 2012 году.

В 2009 году Хауреги получил дисквалификацию на девять месяцев из-за того, что во время матча ударил нападающего «Ориенте Петролеро» Леонардо Медину ногой по лицу.

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