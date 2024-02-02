Чемпионка Игр призвала не вешать всех собак на Тутберидзе из-за допинга Валиевой

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале написала, что в дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой нелогично обвинять во всех бедах ее тренера — Этери Тутберидзе.

«Понятно, что желание найти крайнего велико, но я бы, кстати, не стала вешать всех собак на Этери Тутберидзе. Для кого-то что, было откровением, что в любой неприятной ситуации тренер прилагает массу усилий, чтобы от нее откреститься? Нет, это еще со времен Юлии Липницкой прослеживалось. И упрекать в этом тренера сейчас, как минимум нелогично», — заявила Вайцеховская.

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить спортсменку на четыре года, начиная с декабря 2021 года, было оглашено 29 января.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ученица Этери Тутберидзе лишилась в том числе золотых медалей чемпионата России — 2022, на котором была взята проба, давшая положительный результат на запрещенный препарат, и золота европейского первенства — 2022.

Ранее в США заявили, что Россия не должна получить медали Олимпиады из-за Валиевой.