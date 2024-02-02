Тихонов: кто такие латыши по сравнению с Россией?

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал не обращать внимание на решение сейма Латвии запретить сборным страны соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами. Его слова передает РИА Новости.

«А кто вообще такие латыши по cравнению c Роccией? Cколько у них олимпийcких медалей? Пуcть запрещают что хотят, ради бога. Баба c возу — кобыле легче. Нам не надо обращать ни на кого внимание. Нужно наcтраивать cпортcменов на результат в любых cоревнованиях. Латвия еще не понимает, чего она лишилаcь», — заявил Тихонов.

Согласно принятым сеймом поправкам, запрет будет действовать и в случае выступления российских и белорусских атлетов под нейтральным флагом. Также Латвия не сможет организовывать соревнования юношеских и взрослых сборных по игровым видам спорта, до которых в любом статусе будут допущены российские и белорусские команды.

15 января латвийские депутаты обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее в Госдуме указали на абсурдность запрета сейма Латвии.