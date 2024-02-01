Агент объяснил желание 37-летнего Глушакова играть в футбол

Футбольный агент Алексей Сафонов объяснил, почему 37-летний полузащитник Денис Глушаков сохраняет желание играть в футбол. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Глушаков в «Ростове» по кроссам лучший, по движению. Если не наигрался, почему бы и нет? Ты играешь в футбол, получаешь 100 тысяч в месяц. А если ты тренер, то тысячу. У него трое детей, деньги имеют свойство заканчиваться. Бесчастных же заканчивал в Орле, а Павлюченко – в «Знамени», — заявил агент.

30 января хавбек расторг контракт с костромским «Спартаком» по обоюдному согласию. Он отправился с «Ростовом» в ОАЭ на зимние сборы.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Сезон возобновится в феврале играми Кубка России. Первые матчи 19-го тура национального первенства состоятся 3 марта. Подопечные Валерия Карпина проведут первый матч в чемпионате России после перерыва против самарских «Крыльев Советов».

Ранее Карпин заявил, что большинство футболистов выбирают деньги.