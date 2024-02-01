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Стали известны подробности о положительной допинг-пробе Валиевой

The Times: Валиева узнала о положительной допинг-пробе во время командного турнира

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Российская фигуристка Камила Валиева узнала о положительном результате допинг-пробы в день короткой программы командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает The Times.

«Лишь 6 февраля 2022 года Валиеву уведомили о положительном результате допинг-теста, а к тому времени программа фигурного катания в Пекине уже шла полным ходом. Она должна была принять участие в командном турнире, который сборная России выиграла на следующий день», — говорится в материале.

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить спортсменку на четыре года, начиная с декабря 2021 года, было оглашено 29 января.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ученица Этери Тутберидзе лишилась в том числе золотых медалей чемпионата России — 2022, на котором была взята проба, давшая положительный результат на запрещенный препарат, и золота европейского первенства — 2022.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что Валиеву дисквалифицировали под давлением США.

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