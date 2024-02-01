Олимпийский чемпион Михайлов: весь спорт стал слушать дядю Сэма

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Борис Михайлов в комментарии РИА Новости заявил, что решение о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой принято под давлением США.

«Уверен, что Валиеву отстранили несправедливо. К сожалению, в спорт в последнее время влезла политика. Он и был немного политизирован, но не до такой степени, чтобы лишать людей честно завоеванной медали. Но весь спорт стал смотреть, как дядя Сэм что-то им скажет.

Жизнь не заканчивается. Она доказала, что является одной из сильнейших фигуристок в мире, и если у нее есть характер и терпение, то, возможно, мы ее еще увидим. А так, я с этим решением в корне не согласен. Но я желаю, чтобы она пережила это все с достоинством. Она так и ведет себя, показывает своим видом, что отдается спорту», — заявил Михайлов.

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить спортсменку на четыре года, начиная с декабря 2021 года, было оглашено 29 января.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ученица Этери Тутберидзе лишилась в том числе золотых медалей чемпионата России — 2022, на котором была взята проба, давшая положительный результат на запрещенный препарат, и золота европейского первенства — 2022.

Ранее Рудковская обвинила Тутберидзе в высокомерии из-за Валиевой.