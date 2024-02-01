Комментатор Андронов: Валиева жрала допинг, это понятно давно

Известный российский спортивный комментатор Алексей Андронов, в прошлом пресс-атташе сборной России по футболу и бронзовый призер чемпионата России по авторалли, в своем Telegram-канале высказался по поводу дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, в том числе резко ответив про Филиппа Шветского — экс-врача группы Этери Тутберидзе.

«Наплевать абсолютно на детектор. Допингерам один путь — вон из профессии. То, что Валиева жрала допинг — понятно давно. Не хотите узнать, почему в группах одного тренера месячные начинаются в 16, а то и в 18 лет?» — заявил он.

Решение CAS отстранить спортсменку на четыре года, начиная с декабря 2021 года, было оглашено 29 января.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ученица Этери Тутберидзе лишилась в том числе золотых медалей чемпионата России — 2022, на котором была взята проба, давшая положительный результат на запрещенный препарат, и золота европейского первенства — 2022.

В 2007 году Шветский был врачом сборной России по гребле. При нем шестеро российских гребцов были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

Ранее хореограф Даниил Глейхенгауз заявил, что штаб Тутберидзе никогда не использовал допинг.