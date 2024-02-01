«Спартак» обвинили в неумении создавать рабочую атмосферу

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заявил, что у московского «Спартака» нет вектора и концепции развития команды, на что указывает частая смена иностранных специалистов в клубе. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Тот же «Спартак» пока не умеет создавать рабочую атмосферу внутри команды. А это ведь очень важно. Я не хочу как-то обидеть спартаковцев, сам дружу с многими бывшими игроками этой команды. Надо ведь создавать преемственность и, если и менять тренеров, то делать это последовательно», — заявил Бышовец.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Вторая часть чемпионата России стартует в марте. В 19-м туре московский в гостях сыграет с «Зенитом». Игра состоится 2 марта, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее Александр Мостовой заявил, что «Спартак» развели на деньги.