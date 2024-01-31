Хореограф Глейхенгауз заявил, что в деле Валиевой есть вина команды Тутберидзе

Хореограф и постановщик группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в своих социальных сетях признался, что вина тренерского штаба в попадании запрещенного вещества в организм Камилы Валиевой присутствует.

«Я не понимаю, как это вещество попало в пробу Камилы. Я точно знаю, что никто из нас не мог посоветовать принять нашему спортсмену допинг, и я уверен в Камиле, что она умышленно никогда его не употребляла. Ходил на допрос, участвовал в слушаниях по видеосвязи. Готов и дальше делать все, чтобы правда была найдена. Наша вина, в любом случае, присутствует, так как мы не уберегли нашего спортсмена», — написал Глейхенгауз.

Этери Тутберидзе ранее заявляла о «чистоте» своих спортсменов.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества.

Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, отдав золото команде из США, а серебро — японцам.

Также Валиева лишилась золота ЧЕ--2022.

Ранее Волочкова «послала» чиновников, отнявших медали у фигуристки Валиевой.