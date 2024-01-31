ЦСКА сделал беспрецедентное предложение своему нападающему

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о том, что нападающий команды Федор Чалов не стремится подписывать новый контракт с клубом. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Да, мы ведем переговоры, прямо сейчас мяч на стороне игрока. Клуб очень ценит Федора и рассчитывает, что компромисс будет найден — все наши усилия направлены на продление контракта. И, разумеется, предлагаемые клубом условия куда привлекательнее озвученных, а последние предложения Федору и вовсе можно уверенно назвать беспрецедентными для ЦСКА», — сказал Брейдо.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до декабря 2024 года. По информации Тимура Гурцкая, «Зенит» проявляет интерес к нападающему.

Как сообщает «Рейтинг букмекеров», Чалов надеется на получение предложения из Европы.

Нападающий является воспитанником московского клуба, куда попал в 2006 году. Спустя десять лет Чалов дебютировал за основную команду, а в сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 голов.

В текущем сезоне РПЛ Чалов провел все 18 матчей, отметился восьмью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

Ранее сообщалось, что португальский клуб отказался продавать футболистов российским командам.