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Россиянина выбрали лучшим вратарем НХЛ

Вратарь «Тампы» Василевский стал лучшим в НХЛ в результате опроса игроков лиги

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Официальный сайт НХЛ

Российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан лучшим вратарем текущего сезона в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в результате анонимного опроса среди игроков лиги, который провел The Athletic.

«Некоторые скажут, что Василевский, уже не тот, кем был в матчах плей-офф «Тампы», после перенесенной операции на спине. Однако хоккеисты НХЛ по-прежнему рассматривают его как великого вратаря, которого они не хотят видеть в соперниках», — говорится в статье.

Василевского выбрали 44,26% опрошенных хоккеистов. 12 января 29-летний россиянин стал самым результативным голкипером среди россиян в НХЛ.

Второе место в опросе занял голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк (15,3%). Третье — вратарь «Ванкувер Кэнакс» Тэтчер Демко (7,65%).

Россияне Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» (7,65%) и Игорь Шестеркин из «Нью-Йорк Рейнджерс» (6,56%) заняли четвертое и пятое места соответственно.

Ранее россиянин вышел на третье место по голам среди новичков сезона НХЛ.

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