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Бензема может стать одноклубником Роналду

L'Équipe: футболист Бензема ведет переговоры с «Аль-Насром» Роналду

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ittihad_en/Twitter

Футболист саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема ведет переговоры с «Аль-Насром», за который выступает Криштиану Роналду, передает L'Équipe.

Французский форвард недоволен своим пребыванием в «Аль-Иттихаде». Он рассматривает вариант с переходом в другую команду.

В конце декабря Бензема покинул Саудовскую Аравию. Он пропустил последние тренировки «Аль-Иттихада». Причины отъезда футболиста не сообщались. Также он не прибыл на сбор команды после отпуска и был отстранен.

Бензема стал игроком «Аль-Иттихада» в июне 2023 года. В текущем сезоне нападающий провел в лиге 15 матчей, отметившись девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Бензема на протяжении последних 14 лет выступал за мадридский «Реал». Форвард четыре раза стал чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок страны и пять раз становился победителем Лиги чемпионов.

«Аль-Иттихад» в чемпионате Саудовской Аравии занимает седьмое место, набрав 28 очков. «Аль-Наср» идет на втором месте, имея в активе 46 баллов.

Ранее Бензема подал в суд на министра внутренних дел Франции.

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