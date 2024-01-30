Мостовой заявил, что «Спартак» развели на деньги

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в комментарии «РБ Спорт» выразил мнение, что московский «Спартак» переплатил за нападающего Манфреда Угальде.

«Наверное, Угальде должен усилить «Спартак». Но уже много таких случаев было, когда деньги платили сумасшедшие, а футболисты в «Спартаке» в итоге скамейку полировали. Тоже, кстати, из голландского чемпионата. Но есть ощущение, что «Спартак» развели с переходом Угальде. Переплата там явная, но чужие деньги считать не будем», – сказал Мостовой.

Соглашение с костариканским футболистом заключено на 4,5 года. Игрок будет выступать под девятым номером. «Спартак» заплатил за форварда €13 млн + €2 млн бонусов.

В текущем сезоне нападающий провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами. На счету Манфреда Угальде шесть матчей и один гол за сборную Коста-Рики.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку.

Ранее российский футболист перешел в европейский клуб.