Медведева: мужчины-тренеры могли спросить про размер груди

Российская фигуристка Евгения Медведева в эфире YouTube-шоу «Бес Комментариев» высказалась о сексуализации в фигурном катании.

«Просто сам факт того, что я фигуристка и я всю жизнь... Блин, я чемпионаты мира и Европы выигрываю в трусах. У нас прозрачная юбка, у нас элементы, что мы встаем жопой кверху в трусах.

Я прожила вcю жизнь в той cфере, где наc очень cильно cекcуализируют. Даже какие-то мужчины-тренеры могут cказать, типа: «Че, похудела? Че-то cиcьки меньше cтали». В нашей cфере фигуриcтка – равно краcота, равно оценивать женcкую краcоту, равно не отказывай cебе ни в чем.

Я выросла в той сфере, где это слышать от мужчины даже иногда нормально, типа: «А че сиськи такие маленькие? Компоненты маленькие будут, нужно, чтобы вот сексуальная форма была» И мы такие: «А, ну... Да-да, пойду пуш-ап надену» — заявила Медведева.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу «Ледниковый период».

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