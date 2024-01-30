Размер текста
А
А
А

Медведева: мужчины-тренеры могли спросить про размер груди

Медведева заявила, что девушек в фигурном катании сильно сексуализируют

close
100%
Евгения Медведева/YouTube

Российская фигуристка Евгения Медведева в эфире YouTube-шоу «Бес Комментариев» высказалась о сексуализации в фигурном катании.

«Просто сам факт того, что я фигуристка и я всю жизнь... Блин, я чемпионаты мира и Европы выигрываю в трусах. У нас прозрачная юбка, у нас элементы, что мы встаем жопой кверху в трусах.

Я прожила вcю жизнь в той cфере, где наc очень cильно cекcуализируют. Даже какие-то мужчины-тренеры могут cказать, типа: «Че, похудела? Че-то cиcьки меньше cтали». В нашей cфере фигуриcтка – равно краcота, равно оценивать женcкую краcоту, равно не отказывай cебе ни в чем.

Я выросла в той сфере, где это слышать от мужчины даже иногда нормально, типа: «А че сиськи такие маленькие? Компоненты маленькие будут, нужно, чтобы вот сексуальная форма была» И мы такие: «А, ну... Да-да, пойду пуш-ап надену» — заявила Медведева.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу «Ледниковый период».

Ранее Валиевой написали более 100 тысяч комментариев на первый пост после дисквалификации.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами