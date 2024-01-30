Косторную и ее супруга назвали «рисковыми ребятами»

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» оценил новую короткую программу Алены Косторной и Георгия Куницы в образе ангелов под композицию Макса Рихтера «Departure».

Пара сменила программу перед чемпионатом России в декабре 2022 года и заняла на турнире девятое место, набрав 200,15 балла. Ранее композиция «Departure» стала известна в мире фигурного катания благодаря программе Косторной, когда та еще выступала в одиночном катании. Под эту музыку в образе ангела Косторная установила мировой рекорд по баллам за короткую программу.

«Не думаю, что смена программы негативно повлияла на них, — сказал Энберт. — Мне кажется, это должно было прибавить ребятам уверенность. Конечно, за месяц до чемпионата России менять программу сложно: было мало времени, чтобы ее накатать. Учитывая, что пара еще совсем новая, это был очень рискованный маневр. Вот такие они рисковые ребята.

Но мне было интересно увидеть парную интерпретацию знаменитой программы Алены. Это ее знаковая композиция, которая у многих ассоциируется именно с ее катанием — легким, воздушным, невероятным, запоминающимся.

В парном катании это видится по-новому. Приятные ностальгические ощущения эта музыка вызвала, но отсутствие времени не позволило доделать все до конца и показать программу так, как они хотели. Возможно, во второй половине сезона мы увидим отработанную программу, и она вызовет еще больше эмоций».

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