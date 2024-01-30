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Призер Игр: Костомаров очень настроен на то, чтобы оставаться на льду

Фигурист Энберт: Костомаров очень мотивирован на то, чтобы оставаться на льду

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Александр Вильф/РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» рассказал о настрое Романа Костомарова относительно катания на протезах.

Олимпийский чемпион уже выступил на льду в паре с Татьяной Навкой: они исполнили часть программы «Кармен», которая принесла им золото Турина-2006. Это произошло в декабре 2022 года на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха.

«Еще полгода назад было сложно представить, что Роман так быстро сможет выйти на лед и выступить, — сказал Энберт. — Но, когда в августе мы увиделись с ним на спектакле «Письма любви», который мы катали в Сочи, и я увидел его настрой, то понял, что не так долго осталось ждать до того момента, когда мы увидим Романа на льду.

Он очень мотивирован, очень настроен на то, чтобы оставаться на льду, делать то, что ему нравится, несмотря ни на что. Это невероятная сила духа. Я очень рад, что он продолжает кататься и преодолевать невероятные трудности, которые попадаются ему на пути. Это поражает. Роман не может по-другому — такой он человек. Он пробьется, своего добьется, выйдет и откатает. В этом весь Роман».

Ранее Костомаров высказался о дисквалификации Валиевой: медали никто не заберет, у нас их и не было.

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