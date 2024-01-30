Зарема пошутила про отсутствие Федуна в рейтинге влиятельности футбола

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, с иронией высказалась об отсутствии ее мужа в рейтинге самых влиятельных людей российского футбола. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Федуна нет в рейтинге влиятельности? Мне лишь бы Леонид Арнольдович из рейтинга Форбса не вылетал, а без места в рейтинге от «Спорт-Экспресса» мы как-нибудь проживем», — заявила Зарема.

Издание «Спорт-Экспресс» на основе инсайдов, мнений и информации, полученной от общения с людьми из футбольного сообщества, составляет рейтинг самых влиятельных людей в российском футболе.

В списке за 2022 год Леонид Федун был на 12-м месте, однако в рейтинг за 2023 год функционер не вошел. Единственный представитель «Спартака» в рейтинге — главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

Ранее Мостовой назвал абсурдом попадание тренера Абаскаля в рейтинг «Спорт-Экспресса».