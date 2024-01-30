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Месси выбрал нового тренера для «Барселоны»

Месси посоветовал «Барселоне» Скалони на пост тренера команды

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Agustin Marcarian/Reuters

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси лично посоветовал руководству «Барселоны» обратить внимание на кандидатуру Лионеля Скалони на пост главного тренера команды. Об этом сообщает Todofichajes.

Месси и Скалони вместе работают в сборной Аргентины. Под его руководством национальная команда выиграла чемпионат мира в 2022 году, в финале взяв верх над французами в серии пенальти. Сообщалось, что между игроком и тренером по ходу отбора чемпионата мира 2026 года возник конфликт.

В январе 2024 года главный тренер «Барселоны» Хави сообщил о своем уходе из клуба по окончании сезона-2023/24. В чемпионате Испании каталонцы после 21 тура, набрав 44 очка, делят третье место с мадридским «Атлетико». На 10 очков больше у идущего вторым «Реала». Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании «Жирона» (55 очков).

В этом сезоне подопечные Хави уступили в финале Суперкубка Испании «Реалу» со счетом 1:4. В четвертьфинале Кубка страны «Барселона» проиграла «Атлетику» со счетом 2:4.

«Барселона» в феврале 2024 года сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 команда встретится с «Наполи».

Ранее были названы причины неудач Хави в «Барселоне».

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