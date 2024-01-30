Ветеран ЦСКА заявил, что «Спартак» переборщил с форвардом за €15 млн

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев объяснил, почему скептически отнесся к новому трансферу столичного «Спартака» — нападающему Коста-Рики Манфреда Угальде, который перешел из нидерландского «Твенте». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» тут сильно переборщил. Я вообще думал, что за такую цену только «Зенит» у нас может трансфер такого масштаба осуществить. Угальде — не особо известный игрок. Ну, 5 миллионов максимум. Это же не вундеркинд какой-то», — заявил Пономарев.

Соглашение с костариканским футболистом заключено на 4,5 года. Игрок будет выступать под девятым номером. «Спартак» заплатил за игрока €13 млн + €2 млн бонусов.

В текущем сезоне форвард провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами. На счету Манфреда Угальде шесть матчей и один гол за сборную Коста-Рики.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку. Лидирует в турнире «Краснодар», имея в активе 38 очков. Вторая часть чемпионата стартует в марте. В 19-м туре москвичи в гостях сыграют с петербургским «Зенитом».

Ранее «Спартаку» посоветовали забыть о чемпионстве в РПЛ.