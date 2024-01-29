Форвард из чемпионата Нидерландов перешел в «Спартак»

Московский «Спартак» объявил в своем Telegram-канале о трансфере форварда нидерландского «Твенте» Манфреда Угальде.

Соглашение с костариканским футболистом заключено на 4,5 года. Игрок будет выступать под девятым номером.

В текущем сезоне форвард провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами. На счету Манфреда Угальде шесть матчей и один гол за сборную Коста-Рики.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку. Лидирует в турнире «Краснодар», имея в активе 38 очков. Вторая часть чемпионата стартует в марте. В 19-м туре москвичи в гостях сыграют с петербургским «Зенитом».

Контракт Угальде с «Твенте» был рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в €5 млн.

Ранее «Спартаку» посоветовали забыть о чемпионстве в РПЛ.