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Медведева поддержала Валиеву после ее дисквалификации

Фигуристка Медведева о дисквалификации Валиевой: она ничего не знала про допинг

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jmedvedevaj/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала в своих соцсетях Камилу Валиеву, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Я могу с уверенностью сказать, что Камила Валиева ничего не знала ни про какой триметазидин. Мне жаль, что спортсмена, который не совершал никаких ошибок целенаправленно лишают медалей», — заявила Медведева.

25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Ранее Валиевой предложили соревноваться в России, несмотря на решение суда.

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