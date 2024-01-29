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Футболист «Зенита» Фернандес ответил на вопрос о завершении карьеры

Футболист «Зенита» Фернандес не думает о завершении карьеры

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Александр Вильф/РИА Новости

Футболист петербургского «Зенита» Марио Фернандес заявил, что не думает о завершении карьеры, передает «Матч ТВ».

«Мысли о завершении карьеры? Для профессионального спортсмена решение закончить карьеру самое сложное в жизни. Если и принимать его, то обдуманно. Сейчас не думаю об этом», — сказал Фернандес.

17 июля 2023 года «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1.

Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. В начале 2023 года он перешел в бразильский «Интернасьонал» на правах аренды после разрешения ЦСКА, однако покинул клуб в апреле. ЦСКА вел переговоры о возвращении футболиста, однако стороны не сумели договориться. В составе армейского клуба Фернандес трижды выиграл чемпионат страны и Кубок России, один раз завоевал Суперкубок.

В нынешнем сезоне он провел за петербургский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что футболисты из Бразилии сыграли больше минут за «Зенит», чем россияне.

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