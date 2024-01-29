В уходе иностранных игроков из «Зенита» не увидели никакой проблемы

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин заявил, что для петербургского «Зенита» не будет проблемой уход бразильца Вендела и колумбийца Матео Кассьеры, однако выдвинул предположение, что клуб они покинут не в зимнее трансферное окно, а после завершения сезона. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Для «Зенита» их уход не станет проблемой. Наверняка, у них уже есть договоренности с новыми игроками из Бразилии тоже. Для них это не проблема. «Зенит» работает правильно, они берут ребят, потом их продают раскрученных. В деньгах они не теряют при этом. У них есть финансовые возможности для такой трансферной политики», — заявил Терехин.

СМИ сообщают, что оба иностранных футболиста в ближайшее время могут покинуть «Зенит».

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 36 очков и занимает втрое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые отстают от лидера «Краснодара» на два балла. Московское «Динамо» с 32 очками идет на третьем месте. Вторая часть чемпионата России стартует в марте. В 19-м туре подопечные Сергея Семака сыграют на своем поле против столичного «Спартака».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

Ранее ветеран сборной СССР заявил, что Сергей Семак зря поверил бразильцам.