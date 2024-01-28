Итальянская фигуристка пожалела Валиеву из-за допинга

Итальянская фигуристка Николь Делла Моника, выступавшая в паре с Маттео Гуаризе, выразила сочувствие представительнице России Камиле Валиевой, которая столкнулась с допинговым скандалом. Ее слова приводит РИА Новости.

«Но я очень сожалею о сложившейся ситуации, потому что очень непросто пережить подобное. Грустно видеть, когда такое внимание со стороны журналистов и публики приковано к столь юному спортсмену. Задумайтесь, ей было всего 15 лет. Это очень грустно», — заявила Делла Моника.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на зимних Олимпийских играх — 2022. На следующий день после того, как сборная России вместе с Валиевой одержала победу в командном турнире, стало известно, что в допинг-пробе ученицы Этери Тутберидзе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Награждение было отложено, из-за расследования медали за турнир так и не были вручены.

Спортивный арбитражный суд провел выездное заседание, по итогам которого разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Первые слушания по делу Валиевой в CAS состоялись в сентябре, а потом — в ноябре. Решение должно быть объявлено 29 января.

Ранее в Госдуме объяснили, почему ждут положительного решения по делу Валиевой.