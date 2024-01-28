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«Крылья Советов» создадут вторую команду

«Крылья Советов» объявили о создании второй команды

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ФК «Крылья Советов»

Руководство самарского клуба «Крылья Советов» приняло решение о создании второй команды. Заявление об этом опубликовано на официальном сайте команды.

«Крылья Советов — 2» рассматриваются как завершающий этап обучения воспитанников академии. Создание такой команды позволит выстроить целостную систему подготовки: академия — ЮФЛ — МФЛ — ФНЛ-Б — РПЛ», — говорится в сообщении клуба.

Самарская команда после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 29 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. В первом туре после возобновления чемпионата России «Крылья Советов» встретятся с «Ростовом». Игра состоится 1 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Клуб из Самары возглавляет Игорь Осинькин, который занял пост главного тренера в 2020 году. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее Юрий Жирков назвал условие, при котором «Крылья Советов» боролись бы за чемпионство.

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