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Панарин помог «Рейнджерс» разгромить «Оттаву» в НХЛ

Гол и два ассиста Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Оттаву» в матче НХЛ

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Dennis Schneidler-USA TODAY Sports/Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счетом 7:2 в пользу гостей.

В составе «Оттавы» голами отметились Брэди Ткачук и Джейкоб Чикран. Российские игроки Владимир Тарасенко и Артем Зуб результативных баллов не набрали.

У победителей шайбы забросили Алекси Лафреньер, Крис Крайдер, Зак Джонс, Джонни Бродзински, Блейк Уилер, Артемий Панарин и Каапо Какко. На счету Панарина также две результативные передачи. Россиянина признали второй звездой матча. В текущем сезоне на его счету 49 игр, 30 голов и 36 ассистов.

Панарин стал первым хоккеистом в истории «Рейнджерс», который записал в свой актив не менее двух сезонов с результативностью в 60 очков за 43 матча или меньше с начала регулярного чемпионата.

Панарин выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2019 года. До этого он играл в Национальной хоккейной лиге за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс».

Ранее российский хоккеист вернул себе лидерство в гонке бомбардиров сезона НХЛ.

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