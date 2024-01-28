Журова объяснила, почему ждет положительного решения по делу Валиевой

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова выразила надежду на оправдательный приговор в допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова передает Vprognoze.ru.

«По одному из наших спортсменов, дело которого длилось с 2016 года, суд принял оправдательный приговор. Поэтому, если говорить по аналогии с этим моментом, то должно быть положительное решение для Валиевой. Надеюсь, что так и будет. Если будет справедливый суд, то решение будет положительным для нас», — заявила Журова.

27 января журналистка USA Today Кристин Бреннан сообщила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) огласит решение по делу Валиевой 29 января 2024 года.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на зимних Олимпийских играх — 2022. На следующий день после того, как сборная России вместе с ней одержала победу в командном турнире, стало известно, что в допинг-пробе ученицы Этери Тутберидзе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Награждение было отложено, из-за расследования медали за турнир так и не были вручены.

CAS провел выездное заседание, по итогам которого разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Первые слушания по делу Валиевой в CAS состоялись в сентябре, а потом — в ноябре.

Ранее российская фигуристка заявила о негативном влиянии денежной мотивации.